Huwen in open lucht kan voortaan in Oostende

Er zijn verschillende formules mogelijk zoals een huwelijk met zicht op de Mercator en een bruiloft in de tuin. Schepen van Burgerzaken Hina Bhatti: “Een huwelijk onder de zon en de blauwe lucht maakt een trouwdag extra feestelijk. Het grasperk voor het stadhuis met zicht op de Mercator leent zich daar uitstekend toe. Koppels die verkiezen om hun ceremonie in intieme kring te vieren, kunnen dan weer opteren voor de binnentuin aan de achterzijde van het stadhuis."

Tot op vandaag kunnen Oostendenaars elkaar enkel in de Alice Freyzaal in het stadhuis eeuwige trouw beloven. Met de nieuwe buitenlocaties komt daar dus verandering in. Daarvoor is een herziening van het huwelijksreglement nodig. "Ook hiervoor denken we op dit moment na. We onderzoeken of er ook formules nodig zijn waarbij mensen ook op andere buitenlocaties kunnen trouwen", zegt schepen Hina Bhatti. (Lees verder onder de foto)

Plan B

Bij slecht weer kan een geplande openluchtceremonie in nood alsnog doorgaan in de Alice Freyzaal. Buiten trouwen kan om praktische redenen enkel op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen tijdens de maanden juli en augustus.