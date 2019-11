Huursubsidies voor 23 scholen in West-Vlaanderen

23 scholen in West-Vlaanderen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een huursubsidie waarmee ze extra plaatsen in de klas kunnen realiseren.

Die investering komt ruim 7.000 leerlingen ten goede en realiseert 1.356 extra plaatsen. “Vlaanderen investeert deze regeerperiode € 500 miljoen in schoolinfrastructuur en dat zal ook in West-Vlaanderen voelbaar zijn”, zegt Weyts. “We gaan gloednieuwe schoolgebouwen bouwen, maar soms kan je niet wachten op een nieuwbouw. Waar de nood hoog is, gaan we extra ruimte huren zodat we alle leerlingen een plaats in een klas kunnen aanbieden”.

De Vlaamse Overheid investeert via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) in de bouw van gloednieuwe schoolgebouwen. Maar nieuwbouw is zelden de snelste en niet overal de juiste oplossing voor een capaciteitsprobleem. Huren is vaak een goede oplossing om sneller en flexibel extra plaatsen in de klas te realiseren. Ook in een nieuwe woonwijk waar nog maar net veel jonge gezinnen zijn komen wonen of in complexe stadsvernieuwingsprojecten kan het aangewezen zijn om extra schoolruimte te huren.

Kort op de bal

23 scholen in West-Vlaanderen krijgen nu van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een huursubsidie waarmee ze sneller extra plaatsen in de klas kunnen realiseren. De scholen kunnen met het geld extra schoolruimte huren of bestaande schoolinfrastructuur renoveren. De projecten werden geselecteerd op basis van objectieve criteria zoals capaciteitsnood, multifunctionaliteit en duurzaamheid.

“Op sommige plaatsen in West-Vlaanderen is er binnen afzienbare tijd al extra capaciteit nodig”, zegt Weyts. “Met de huursubsidies kunnen we kort op de bal spelen”.

De West-Vlaamse scholen pakken het elk anders aan. Het Internaat Educa Brugga gaat een hotel huren. De Basisschool Houthulst gaat modulaire units plaatsen. Het Oostendse OLV-college gaat een handelspand huren.