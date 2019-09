Huurprijzen appartementen hoger dan in Oost-Vlaanderen

De huurprijzen in West-Vlaanderen zijn op een jaar tijd met meer dan 5% gestegen. Alleen in Vlaams-Brabant was de stijging nog sterker.

Wie vandaag een woning wil huren in onze provincie, moet daar maandelijks gemiddeld 700 euro voor neertellen, ofwel 34 euro meer dan in 2018. De huurprijzen stijgen zo sneller dan de inflatie. Dat blijkt uit de nieuwe CIB‐Huurbarometer. Wie nu een rijhuis huurt, betaalt 707 euro per maand. Voor een vrijstaande woning is dat 837, voor een appartement 702 en voor een studio 495.

Voor alle types woningen is de huurprijs nog altijd het laagst in onze provincie, behalve voor appartementen. Daar heeft onze provincie Oost-Vlaanderen (694 euro) bijgebeend.