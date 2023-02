Huren in Zuid-West-Vlaanderen 1/5de duurder op 2 jaar tijd

De huurprijzen in Zuid-West-Vlaanderen zijn de afgelopen twee jaar met 1/5 ofwel 20 procent gestegen. Dat blijkt uit resultaten van een onderzoek naar de huurprijzen in Vlaanderen die makelaarsfederatie CIB publiceerde.

De Zuid-West-Vlaamse welzijnsvereniging W13 deed een steekproef waarbij de huurprijs van 420 woningen in de regio werden onderzocht. De meest opvallende conclusie is dat de huurprijzen de afgelopen jaar met tien procent gestegen zijn. Twee jaar eerder betaalde je zelfs 20 procent minder huur dan nu.

EPC-waarde

In de analyse was er aandacht voor de prijs en de EPC-waarde van elke huurwoning. Dat laatste is een energieprestatiecertificaat dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe beter de EPC-waarde, hoe beter de woning is geïsoleerd en hoe lager de energiekosten.

Bij ongeveer 20 procent van de woningen is de EPC-waarde op een onduidelijke manier vermeld. Bijna de helft van alle woningen hebben een A of B-waarde. Opvallend is dat de gemiddelde huurprijs voor een woning met EPC-waarde F hoger is dan die van EPC-waarde E.

Geschikte en kwalitatieve huurwoningen

Ondanks de fel gestegen huurprijzen wijst W13-voorzitter Philippe De Coene erop dat de Woonclub jaarlijks een heleboel Zuid-West-Vlamingen aan een geschikte en kwalitatieve huurwoning helpt. “We beschikken over een heel actief team. Sinds de opstart in 2018 vonden al 1.000 gezinnen een huurwoning met de hulp van de Woonclub.”