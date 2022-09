"Human Playground, Why We Play", nieuwe fotoboek van Hannelore Vandenbussche

Human Playground, Why We Play. Dat is de titel van het nieuwe fotoboek van Hannelore Vandenbussche.

Ze komt uit Dadizele, maar ze is uitgeweken naar Amsterdam. Haar foto’s tonen bijzondere sporten uit de hele wereld, en hoe die mensen verbinden. En opvallend, er is ook een docuserie over gemaakt. Vanaf vrijdag kan je op Netflix ook kijken naar de docuserie Human Playground. De reeks zal te zien zijn in bijna 200 landen.