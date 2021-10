Hulpverleningszone 1 krijgt nieuwe kazerne in Oostende

De site aan de Molendorpkaai zal ervoor zorgen dat de brandweer snellere responstijden realiseert en dat ze kritieke locaties vlotter bereikt.

De brandweerkazerne van Oostende bevindt zich sinds jaar en dag in de Velodroomstraat 13 (foto). Het huidige gebouw werd voor het laatst gerenoveerd in 1994 en is door intens gebruik (7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur) flink verouderd.

Stad Oostende zocht daarom een locatie voor een nieuwe kazerne en kwam uit op de site van de Molendorpkaai, waar ook de Stedelijke Werkhuizen gevestigd zijn. De nieuwe locatie zal er voor zorgen dat brandweervoertuigen van Oostende het grondgebied van Bredene en enkele kritieke locaties veel vlotter zullen bereiken, zonder dat de uitruktijden voor Oostende zelf daarmee vergroten. Aanrijden van buiten het stadscentrum is operationeel gezien een veel betere optie. Een aantal risicogebieden, zoals de haven en industrie in de achterhaven, zullen daardoor beter gedekt worden.