Hulplijn 1712 tegen geweld: gemiddeld 5 telefoons per dag

Elke dag bellen gemiddeld vijf West-Vlamingen naar 1712. Dat is een gratis telefoon- en chatlijn voor slachtoffers van geweld, misbruik of mishandeling.

De medewerkers aan de telefoon zijn professionele hulpverleners die vooral een luisterend oor moeten hebben, en de bellers doorwijzen als dat nodig blijkt. Net vandaag is het 17 december, 1712 dus.

Valérie werkt al zeven jaar als telefoonoperator bij de Vlaamse hulplijn 1712. Een gratis nummer dat elke werkdag bereikbaar is voor wie vragen heeft over geweld, misbruik of mishandeling. 1712 is minder bekend dan pakweg 106 van teleonthaal of de zelfmoordlijn 1813. 17 december is dan ook de geknipte datum om de hulplijn te promoten.

"Kindermishandeling en partnergeweld worden het meest gemeld bij ons. We krijgen ook vragen over pesten op het werk, oudermishandeling, geweld tussen minderjarigen, stalking enzovoort. We merken ook dat mannen slachtoffer kunnen zijn", zegt Valérie Van den Steen van hulplijn 1712 West-Vlaanderen.

Gemiddeld vijf telefoons per dag

Anders dan bij het nummer 101, waarbij de politie of hulpverleners meteen in actie schieten, moet Valerie vooral luisteren en proberen door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf Vlamingen te maken krijgt met huishoudelijk geweld. En dat is daarom zeker niet altijd fysiek.

Valérie krijgt gemiddeld vijf telefoontjes per dag, een gesprek duurt al snel een uur. En Valérie probeert de soms emotionele verhalen niet mee te nemen naar huis. Vorig jaar kreeg 1712 in heel Vlaanderen meer dan 5000 oproepen. Bij minderjarigen is vooral de chatlijn populair. Die is bereikbaar van dinsdag tot en met donderdag, telkens van zeven tot negen uur ‘s avonds.