Hulp van ontwerpers voor Kortrijkse handelaars

Handelaars in Kortrijk die hun zaak opwaarderen met een ontwerper kunnen van de stad 5.000 euro steun krijgen.

Het online shoppen kent steeds meer succes, en dus moeten handelaars met sfeer en beleving het verschil maken, zegt de stad. Het project ‘Design in Shops’ moedigt hen aan om hun winkel te hernieuwen, herschikken, de zichtbaarheid te verbeteren of de etalage opnieuw in te richten.

Internationale ontwerpers

Een jury zal de ingediende projecten beoordelen, en de geselecteerde handelaars voorstellen aan drie internationale ontwerpers. Wie aan de slag gaat met een ontwerper, krijgt 5.000 euro.

De stad Kortrijk maakt daarvoor 100.000 vrij, gespreid over vier jaar. Nog eens 100.000 euro komt van Europa.