Huldiging orgels eindpunt van 30-jarige restauratie Sint-Salvathorskathedraal

De inhuldiging van het ‘Van Eynde-orgel’ en het ‘Klais-orgel’ is het officiële eindpunt van de grote restauratiewerken van de kathedraal na ruim 30 jaar. De totale restauratie van de kathedraal, met onder andere de instandhoudingswerken en volledige buiten- en binnenrestauratie komt neer op bijna 31 miljoen euro. De restauratie van de orgels bedraagt ruim drie miljoen euro.

Lange restauratie

De volledige buiten- en binnenrestauratie van de kerk startte in 1987 en eindigde dertig jaar later in 2017. In 1991 werd de toren van de kathedraal door een storm beschadigd en sindsdien stond kathedraal tot 2017 onontbroken in de steigers. De restauratie van de orgels duurde zes jaar en startte in 2017. Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid dekte via een subsidie 60% van de kosten.