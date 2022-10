In Oostkamp is hulde gebracht aan Reinold Haesebrouck. Een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog die zijn leven riskeerde voor anderen en daardoor zelf gewond en ook blind raakte.

De Bruggeling stierf in 1951 en ligt begraven in Oostkamp.

Naast zijn zerk komt nu een infopaneel. Want de man is niet alleen bekend omwille van zijn heldendaad. In 1922, 100 jaar geleden, werd hij uitverkozen om uit 5 anonieme graven een onbekende soldaat aan te wijzen, die dan later aan de Congreskolom in Brussel werd bijgezet.

De gemeente Oostkamp vindt het belangrijk dat hij niet vergeten wordt.