Huizenhoog kunstwerk in Brugge vervangt gevel tijdens renovatie

In Brugge hangt er tijdelijk een huizenhoog kunstproject op aan de Garenmarkt. Daar is de renovatie bezig van vier historische panden.

Het werk is eigenlijk een print van een digitaal kunstwerk, geïnspireerd op de oudste gevel van de huizenrij die ze restaureren. Het bedekt tijdelijk één volledige gevel en vervangt dus even het beschermde monument, want de panden zijn beschermd. Het digitaal kunstwerk hangt er tot eind november.

Kunstenaar Ommery De Zutter, die ook de projectleider is bij het bedrijf dat de renovatiewerken uitvoert: "Ik zoek naar de nieuwe mogelijkheden en esthetiek binnen technologische ontwikkelingen. Zo probeer ik de mensen visueel aan het denken te zetten over digitale thema’s. Het lijkt nu alsof het historisch monument rechtstreeks uit de toekomst komt. Een dialoog tussen zowel de erfgoedwaarde als de digitale oneindigheid van het pand werd zo gevormd."