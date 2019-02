Huizen zijn in Brugge duurder dan in Antwerpen

Huizen zijn in Antwerpen en Hasselt goedkoper dan in Brugge. In Gent en Leuven zijn ze dan weer duurder dan in Brugge. Dat blijkt uit de barometer met de prijzen voor appartementen en huizen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden.

In Brugge en deelgemeenten betaal je voor een appartement gemiddeld 241.000 euro. Voor een huis is dat 282.000.

Appartementen

Voor een appartement in het centrum van Brugge betaalde de koper in 2018 gemiddeld 257.000 euro, 46.000 euro meer dan in Zeebrugge. Daar bedroeg de gemiddelde prijs voor een appartement vorig jaar 211.000 euro. Tegenover 2017 werden appartementen in Zeebrugge wel fors duurder ( + 12 %), ‘een gevolg van de aantrekkingskracht van de kust’, zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. Tegenover 2014 steeg de prijs voor een flat het meeste in Sint-Andries/Sint-Michiels, met meer dan 21%. (lees verder onder de foto)

Woningen

Huizen waren in 2018 het duurst in Brugge-Sint-Andries/Sint-Michiels (309.000) euro) en het goedkoopst in Dudzele ( 253.000 euro). In vergelijking met 2017 gingen de prijzen in Assebroek/Sint-Kruis er het meest op vooruit. Daar stegen de prijzen op één jaar tijd met bijna drie procent tot 285.000 euro. Tegenover 2014 viel de grootste prijsstijging voor woonhuizen in hartje Brugge te noteren. (+ ruim 14 % tot 273.000 euro).