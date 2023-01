Huisvuilophaling Imog: elke gemeente beslist apart over wekelijkse of tweewekelijkse ophaling

De gemeenten en steden betrokken bij afvalintercommunale Imog mogen zelf beslissen of ze het huisvuil tweewekelijks of wekelijks willen laten ophalen. Zo lijkt een einde te komen aan een lange discussie.

Eind vorig jaar hadden de burgemeesters van elf gemeenten afgesproken om de huisvuilophaling in hun gemeente tweewekelijks te laten gebeuren, om te besparen. Maar na Kortrijk, beslisten ook Kuurne, Harelbeke en Waregem dat ze dit toch wekelijks wilden behouden.

Besparing

Dat zorgde voor protest, van onder meer burgemeester van Zwevegem Marc Doutreluingne: "Dat we als regio, en als burgemeesters onderling, niet tot één oplossing kunnen komen, vind ik een grove schending van een gemaakt akkoord", zei hij toen.

Vandaag kwam het nieuws dat Deerlijk dan toch opteert voor een tweewekelijkse ophaling. Volgens de schepen een besparing van 50.000 euro per jaar.

Kan elke gemeente apart beslissen?

Volgens Rik Soens van de Intercommunale Maatschappij voor Openbare Gezondheid (Imog) is er inderdaad een nieuw akkoord waarbij elke gemeente of stad afzonderlijk mag beslissen over de ophaling van het restafval.

"Ik had het liever anders gezien", zegt Soens. "Maar ik heb respect voor ieders keuze. Omdat we voor tien van de elf gemeenten samenwerken met privéfirma's, kan het in principe per gemeente afzonderlijk bekeken worden."

