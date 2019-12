In Brugge voeren vakbonden en huishoudhulpen actie tegen het uitblijven van een loonsverhoging van 1,1% voor de sector.

Ruim twee weken geleden kwamen ze al eens massaal de straat op voor die eis. Maar daar zijn de werkgevers tot nu toe niet op ingegaan. Daarom worden de komende dagen en weken regionale acties georganiseerd.

De actievoerders trokken naar de groep Daenens (Diensten aan Huis) in de Baron Ruzettelaan om hun ongenoegen te laten blijken over de gang van zaken in het sectoraal loonoverleg.