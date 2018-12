Huisartsenwachtdienst valt in de prijzen

De prijs wordt uitgereikt als nagedachtenis van de West-Vlaamse huisarts die drie jaar geleden tijdens een huisbezoek door een patiënt is vermoord. Het is de eerste keer dat de veiligheidsprijs wordt uitgereikt.

Als huisarts van wacht word je vaak in het holst van de nacht opgeroepen. Je komt bij een wildvreemde op onbekend terrein en dat is niet zonder risico. Door een chauffeur in te schakelen bij huisbezoeken zorg je voor extra veiligheid. Wie hulp nodig heeft belt het centraal nummer 1733. Daaraan is een hele procedure gekoppeld. Als voortrekker in West-Vlaanderen wil de huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen de zorg uitbreiden naar de weekdagen. Nu is dat enkel van vrijdagavond tot en met maandagmorgen.