Huisartsenjobbeurs neemt tekort onder handen

Afgestudeerden en beginnende huisartsen maakten zaterdag kennis met West-Vlaamse huisartsenpraktijken op de eerste huisartsenjobbeurs in Ardooie. In onze provincie zijn er 150 huisartsen tekort. Het initiatief probeert vooral de zoektocht naar een nieuwe werkplek of nieuwe collega efficiënter te...

Alle West-Vlaamse huisartsenkringen zetten hun schouders onder het initiatief. Ze hopen ermee ook een duidelijker beeld te krijgen op welke regio’s meer of minder in trek zijn. Verder bespaart het jonge artsen ook tijd die anders in opzoekwerk of sollicitatiebrieven kruipt.

Meer vraag dan aanbod

Twintig kandidaten schreven zich in voor de jobbeurs. Voor hen is er dus keuze genoeg. Eerst leren ze op het evenement hoe ze zo’n sollicitatie aanpakken. Daarna leggen ze contacten met aanbieders uit hun voorkeursregio of een ander gebied. Ook huisartsen die met pensioen willen gaan, maar dat uitstellen, speuren op de beurs naar een opvolger.