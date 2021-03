Huisartsen verzuipen in het werk: 'Stoppen? Neen, maar dit doe ik geen jaar meer'

‘Doe iets aan de werkdruk, of anders gaan we er onderdoor’. Een jaar na de uitbraak van het coronavirus trekt huisarts Katrien Tilleman uit Koekelare aan de alarmbel.

Ze heeft een open brief geschreven waarin staat dat zij en heel veel van haar collega’s worden overbevraagd. Ze voelen zich door de overheid in de steek gelaten, met alle gevolgen vandien. Veel huisartsen kampen met burnouts en stoppen gewoon. En dat terwijl het aantal coronabesmettingen alleen nog maar toeneemt.

"Alles valt op onze schouders"

"Eigenlijk gaan alle vragen over corona. Over het vaccin, over symptomen, over testen, over quarantaine. Wij worden overbevraagd en alle taken die uitgaan van de overheid vallen op onze schouders", zegt ze. "Testen, triages, wij moeten ook permanentie voorzien voor de vaccinatiecentra, daarnaast moeten wij ook onze patiënten blijven zien. Wachtdiensten lopen. Wij doen door omdat we onze patiënten niet in de kou willen laten staan, maar voor ons wordt het allemaal heel veel."

De huisartsen voelen zich door de overheid in de steek gelaten. "Bel maar naar de huisarts, die lost het wel op", klinkt het in de open brief. Terwijl heel wat administratieve taken ook door niet-medisch geschoolde mensen kunnen gedaan worden. (Lees verder onder de foto)

Coronamoeheid

Intussen neemt het aantal coronabesmettingen opnieuw fors toe. Vooral in gezinnen en ook op de werkvloer. Iedereen is meer dan ooit coronamoe. Katrien Tilleman: "Het duurt al een jaar. Mensen willen hun vrijheid terug. Het wordt weer mooi weer. Er worden weer dingen gedaan die strikt gezien niet kunnen. Maar als iedereen terug een klein beetje meer zijn best doet, kan dit opnieuw dalen, daar ben ik zeker van."