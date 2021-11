Huisartsen trekken opnieuw aan alarmbel

Dat gaat soms ten koste van mensen die écht ziek zijn en door de drukte de dokter niet meer kunnen bereiken. Ook de chronische zorg wordt nu sneller uitgesteld. Dat willen huisartsen natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. Ze dringen ook opnieuw aan op een herziening van het corona-testbeleid.

"We zien dat er heel wat mensen bellen om een code te ontvangen om een test te laten afnemen in een testcentrum of bij een huisarts. Die code zou perfect kunnen aangemaakt worden via mijngezondheid.be. Dat is een website waar je zelf met je symptomen of met je hoogrisicocontact een code kan aanmaken. Of als je hoogrisicocontact bent, krijg je eigenlijk die code via de contacttracers. Op vandaag zien we wel dat dat steeds langer duurt, omdat ze ook daar een personeelstekort kennen", klinkt het bij huisarts Alexander Meirschaert uit Waregem.

