De Oostendse, die nu in Grimbergen woont, vertrok vanmorgen om zeven voor zes in Dover. Ze is dus al enkele uren onderweg en komt -als alles goed gaat- vanavond aan in Frankrijk. Dat is meer dan vijftig kilometer zwemmen. (Lees verder onder de foto)

De Vlieger zamelt met haar poging ook geld in voor een zorgboerderij. Ze is trouwens niet de enige West-Vlaming die een poging onderneemt: volgende week probeert ook Bram De Langhe uit Waregem het kanaal over te zwemmen.