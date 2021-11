Huisarts vrijuit voor verdacht voorschriftgedrag

Een 71-jarige huisarts uit Oostende is door de Brugse correctionele rechtbank vrijgesproken voor zijn dubieus voorschrijfgedrag en voor valsheid in geschrifte.

De feiten zijn al erg lang geleden en het openbaar ministerie had geen concrete bestraffing meer gevorderd.

Volgens het parket heeft de arts de drugsverslaving van zijn patiënten in stand gehouden door zijn voorschrijfgedrag. In totaal ging het om 67 voorschriften die onterecht zouden zijn geweest. Daarnaast stond hij ook terecht voor 58 feiten van valsheid in geschrifte. Met het oog op een verblijfsvergunning zou hij valse medische attesten geleverd hebben aan mensen zonder papieren.

Alle feiten speelden zich af van januari 2007 tot december 2012. De KI stelde eerder al vast dat de redelijke termijn in het dossier manifest overschreden is. De verdediging pleitte met succes dat de huisarts niet zomaar attesten leverde op vraag van advocaten, maar wel degelijk alle patiënten zelf onderzocht. "Het lijkt verdacht dat mensen van Eupen of Charleroi speciaal naar hem komen, maar die hadden wel telkens familie of een andere band in Oostende." Bovendien was het volgens meester Patrick Arnou absoluut niet bewezen dat de voorschriften onverantwoord waren. Sommige mensen verklaarden ook dat de huisarts hun leven redde door hen te begeleiden bij de aanpak van hun drugsprobleem.

De dokter werd al eerder veroordeeld omdat hij op grote schaal het sterke slaapmiddel Rohypnol voorschreef. Daarvoor werd hij in juni 2012 tot negen maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. In de nasleep van die zaak mocht hij tot 2017 zijn beroep niet uitoefenen. Sindsdien is de zeventiger wel opnieuw aan de slag, al mag hij geen drugsverslaafden meer begeleiden.