Huisarts Ledegem: "Meeste besmettingen van lokale feestjes"

En dat vinden de burgemeesters een goede zaak, want zij kennen de lokale situatie. Ledegem heeft vandaag 17 besmettingen. Als het lokale bestuur meer gewicht krijgt, dan moeten eerst enkele hinderpalen uit de weg geruimd worden. "Eerst en vooral moet er een veel snellere doorstroming komen van informatie over het aantal besmettingen," zegt burgemeester Bart Dochy. "Ten tweede moet men nu maar eens definitief de horde van de privacywetgeving nemen en met wat gezond boerenverstand bekijken. En ten derde is het belangrijk dat er een zekere coördinatie is. Ik zie daarvoor een rol weggelegd voor de gouverneur", zegt burgemeester Dochy. "We moeten een kakofonie tussen gemeenten vermijden."

Lokale besmettingen

Iedereen heeft vandaag de mond vol van reizen en de risico’s op vakantiebestemmingen. Maar de toename van het aantal besmettingen gebeurt vooral lokaal, zo blijkt. En daar is vandaag mogelijk te weinig aandacht voor zegt huisarts Liesbeth Goderis. "De meeste besmettingen die wij nu zien in de huisartsenpraktijk zijn lokaal: familiefeesten, personeelsfeesten, feesten bij firma’s, straatfeesten, waar veel losser wordt omgegaan met de maatregelen. Wij zouden vooral oproepen om lokaal meer maatregelen door te drijven."

Er komt morgen ook een overleg van de burgemeesters van Midden West-Vlaanderen en AZ Delta om eventueel een gestroomlijnde samenwerking uit te rollen.