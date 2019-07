In de Brugse steenweg in Veurne is een huis tijdelijk onbewoonbaar na een brand.

De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. Volgens de brandweer ontstond het vuur in de keuken. Die is dan ook volledig uitgebrand. Daarnaast is er ook zware rookschade in de rest van de woning. Twee katjes en een parkiet zijn in de brand gebleven.