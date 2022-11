Huis opkopen tot 100 meter van Ventiluslijn: extra steun voor omwonenden

De Vlaamse regering heeft vanmorgen een steviger pakket aan maatregelen voorgesteld voor wie woont of werkt in de buurt van de toekomstige, bovengrondse Ventilus-verbinding. Die brengt stroom van windmolens op zee aan land.

Tot 100 meter

De perimeter om woningen of bedrijven te verkopen aan Elia wordt uitgebreid tot 100 meter van de as van de nieuwe hoogspanningslijn. Eerder was dat enkel voorzien tot 35 meter van de as.

Ook het totale compensatiebudget moet hoger, vindt de regering. En compensaties moeten ook gelden voor woningen in de buurt van een bestaande hoogspanningslijn, wanneer die zwaarder wordt.

Concreet: wat stelt Vlaamse regering voor?

De redactie kon de nota aan de Vlaamse regering inkijken. Dit is wat erin staat:

1) Uitbreiding compensatieregeling bij nieuwe 380kV-lijnen voor alle woningen

Wanneer er een nieuwe hoogspanningslijn door Elia (zoals Ventilus op 380 kV) wordt gebouwd, vergoedt Elia de eigenaars waarvan de woning zich binnen een bepaalde afstand tot de as (het midden) van de hoogspanningslijn bevindt. Ook wanneer er wordt voorzien in een upgrade van een bestaande bovengrondse hoogspanningslijn, voorziet Elia een compensatievergoeding. Met upgrades wordt de verzwaring bedoeld van een bestaande 70kVof 150kV naar 380kV. Bij verzwaring wordt de bestaande hoogspanningslijn aanzienlijk aangepast door verhoging van de pylonen of vervanging van de bestaande pylonen door grotere pylonen.

De Vlaamse Regering vraagt aan de Federale overheid een ruimere compensatie in functie van de volgende voorgestelde vergoedingspercentages (deze percentages betreffen de verwachte waardevermindering door de visuele impact van de bovengrondse hoogspanningslijn) bij 380kV-lijnen zoals Ventilus.

De volgende afstanden en percentages worden gevraagd door de Vlaamse Regering voor wat betreft het berekenen van een compensatievergoeding per getroffen woning. Hiervoor wordt steeds een erkend schatter aangesteld.

Uitbreiding Verkoopmogelijkheid bij nieuwe 380kV-lijnen

Naast deze vergoedingen krijgen de eigenaars waarvan de woning zich binnen een bepaalde afstand tot de as (het midden) van de nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn bevindt de mogelijkheid om hun eigendom (woning of bouwgrond) aan Elia te verkopen. Hiervoor wordt steeds een erkend schatter aangesteld. Deze mogelijkheid zal worden geboden aan eigenaars binnen een afstand tot 100 meter van hun woning voor nieuwe lijnen. Ten opzichte van het huidige compensatiebeleid van Elia betekent dit een uitbreiding van de perimeter van 35m (de uitzwaaizone) naar 100m (als zijnde een zone met significante visuele hinder door de komst van een nieuwe lijn).

2) Verhoging compensatie voor gemeenschapsfonds en landschapsintegratie

De Vlaamse Regering vraagt aan het federale niveau om het compensatiebudget in functie van het project Ventilus op te trekken voor het gemeenschapsfonds én landschap en integratiefonds. Hiervoor gaat Vlaanderen in gesprek met de Federale overheid.

De Vlaamse Regering stelt voor om in het kader van de uitvoering van de 380kV Ventilus verbinding de voorziene bedragen voor het gemeenschappelijk belang, inclusief landschap, significant te verhogen. De Vlaamse Regering stelt voor een bedrag te voorzien van €2.000.000 per km voor nieuw aangelegde 380 KV bovengrondse hoogspanningslijn en €500.000 per kilometer voor bestaande bovengrondse hoogspanningslijnen wanneer er een upgrade gebeurt van 70kV of 150kV naar 380kV of een versterking van een bestaande 380KV lijn.

3) Flankerend beleid gericht op bedrijven, inclusief landbouwbedrijven

a. Vergoedingen in het kader van inplanting van bovengrondse infrastructuren

Voor bedrijven en landbouwbedrijven wordt er in een aparte regeling voorzien waarbij door Elia wordt overgegaan tot een aankoop van een deel van het terrein dat nodig zou zijn voor de inplanting van bovengrondse infrastructuren (bv. een mast) op een terrein van een bedrijf of landbouwbedrijf. Mocht het bedrijf niet willen overgaan tot een verkoop kan dit ook geregeld worden via een recht van opstal/erfdienstbaarheid.

Een vergoeding voor deze aankoop of recht van opstal/erfdienstbaarheid is steeds case per case te bekijken. Er wordt hiervoor steeds een erkend schatter aangesteld en de regeling wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen het (landbouw)bedrijf en Elia.

b. Vergoedingen in het kader van overspanningen

In het geval van een overspanning kan ook een vergoeding worden voorzien om tegemoet te komen aan eventuele nadelige gevolgen voor de commerciële activiteiten of beperkingen voor de uitbreiding of uitbating van een site. Deze vergoeding is steeds afhankelijk van de situatie van elk bedrijf en wordt bepaald aan de hand van een expertiseverslag van de mogelijke impact van de luchtlijn op de inkomsten van of hinder voor het betrokken bedrijf. Hiervoor wordt een erkend schatter aangesteld.

Indien door een overspanning de commerciële impact op de bedrijfsactiviteiten of beperkingen voor de uitbreiding of uitbating van een site dermate groot is dat deze de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten in vraag zou stellen (bv. bij een restaurant, hotel, dienstverlenende bedrijven, B&B,… ), wordt er op individueel niveau een aankoop door Elia overwogen. Er wordt hiervoor steeds een erkend schatter aangesteld en de regeling wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen het (landbouw)bedrijf en Elia.

Voor de bedrijfswoning wordt een vergoeding gegeven gelijk aan de vergoedingen zoals vermeld in bovenstaand punt 1.

Naast een vergoeding in kader van een overspanning, krijgen bedrijven binnen een afstand tot 100 meter van de as van een nieuwe bovengrondse hoogspanningslijn de mogelijkheid om de bedrijfsgebouwen te verkopen aan Elia.

c. Vergoedingen in het kader van landbouwactiviteiten

Naast de voor de aankoop van de grond of het afsluiten van en recht van opstal/erfdienstbaarheid,ontvangt de landbouwer ook een vergoeding voor de hinder bij het exploiteren van de grond. Voor deze vergoedingen van de individuele landbouwers kan verwezen worden naar de protocolovereenkomst tussen Elia en landbouwfederaties. Vandaag bestaan er verschillende protocolovereenkomsten tussen de landbouwfederaties en de nutsmaatschappijen zoals Fluxys, Air Liquide, Aquafin, Elia, Farys, …. Deze overeenkomsten regelen onder andere de wijze waarop de aanleg van de nutsleidingen gebeurt, de wijze waarop de plaatsbeschrijving voor de werken gebeurt, de garanties voor latere gevolgschade, de berekeningswijze van de schadevergoedingen, …

De verschillende landbouwfederaties in België en Elia actualiseren momenteel hun bestaande landbouwprotcol. Het betreft onder andere een update van de teeltopbrengsten, de vergoedingen voor het onderhoud van de mastvoeten, de waardering van de landbouwgronden op basis van de notariële barometer, omgang met precisielandbouw, … De verwachting is dat deze update begin 2023 wordt afgerond.

De Vlaamse Regering vraagt het constructieve overleg met de landbouwfederaties over aanpassingen aan het ‘landbouwprotocol’, verder te zetten in functie van een akkoord hierover voorafgaand aan de realisatie van dit project en de Vlaamse Regering hierover tussentijds periodiek te informeren.

Landbouwwoningen zijn bedrijfsgebouwen. Niettemin, gezien de woonfunctie kan er voor de woning een vergoeding gegeven worden gelijk aan de vergoedingen zoals vermeld in bovenstaand punt 1

4) Afbraak en/of ondergronds brengen van bestaande lijnen op lagere spanningsniveaus

De Vlaamse Regering vraagt Elia om bestaande hoogspanningslijnen op lagere spanningsniveaus maximaal ondergronds te brengen of af te breken bij realisatie van Ventilus. Er werden een aantal mogelijke bestaande lijnen geïdentificeerd die in aanmerking zouden komen voor afbraak of het vervroegd ondergronds brengen bij de uitvoering van het 380kV Ventilusproject. Of deze lijnen effectief in aanmerking komen hangt af van het finale tracé voor Ventilus (380kV hoogspanningslijn) dat nog door de Vlaamse Regering zal moeten worden beslist verder in de GRUP procedure. Deze projecten vertegenwoordigen ongeveer 147km bestaande luchtlijnen door West-Vlaanderen die in aanmerking komen om gefaseerd te verdwijnen. Verder geldt dat een afbraak van een lijn pas kan gebeuren als de operationele uitbating van het net verzekerd is, waarbij dit voor sommige lijnen dus pas na de realisatie van Ventilus kan worden uitgevoerd.

Het gaat concreet om volgende bestaande bovengrondse leidingen die afhankelijk van het uiteindelijke tracé, in aanmerking komen voor afbraak of ondergronds kunnen worden geplaatst bij realisatie van Ventilus. Deze voorgestelde maatregel slaat enkel op bestaande 70kV en 150kV-lijnen en dus niet op 380kV lijnen.

(Onderstaande lijst gaat uit van het voorkeurstracé, en kan afhankelijk van het uiteindelijke tracé nog enigszinds wijzigen):

150kV-lijnen (Brugge-Oostende)

1. Brugge-Slijkens: ± 22km

2. Brugge-Blauwe Toren: ± 6km

150kV-lijnen (Beveren-Pittem-Izegem)

3. Pittem-Beveren: ± 11km

4. Beveren-Rumbeke-Izegem: ± 12km

5. Izegem-Pittem: ± 10km

70kV-lijnen (Ruime regio)

6. Koksijde-Noordschote: ± 20km

7. Noordschote-Ieper: ± 12km

8. Ieper-Bas Warneton: ± 11km

9. Bas Warneton-Wevelgem: ± 16km

10. Deinze- St Baafs Vijve: ± 12km

11. Moeskroen – Zwevegem: ± 10km

12. St Baafs Vijve – Desselgem: ± 5km