Huis onbewoonbaar na keukenbrand in Waregem

Dat gebeurde toen een pot olie in de keuken op de eerste verdieping oververhit raakte en in brand vloog, waardoor het vuur uitbreidde naar de dampkap en de rest van de keuken. Door de brand is er zware schade in de keuken, maar ook elders in de woning is er sprake van rook- en waterschade, waardoor deze tijdelijk onbewoonbaar is.

De aanpalende woningen konden gevrijwaard worden. Het gezin des huizes kon ontkomen en kwam er met de schrik vanaf. Voor hen wordt in samenspraak met de sociale verhuurmaatschappij een tijdelijk ander onderkomen gezocht.