In Ieper is een huis onbewoonbaar na een brand. De brandweer kreeg eerst een oproep voor een schoorsteenbrand, maar toen ze aankwam woedde al een felle brand.

Het vuur ontstond kort na twee uur in een huis in de Kattestraat in Ieper. Bij aankomst van de brandweer stond de bewoner van het huis hen al op te wachten. Toen woedde het vuur al hevig in het vals plafond tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping. Brandweerzone Westhoek schaalde meteen op en riep de hulp in van een autopomp en een tankwagen.

Het huis is onbewoonbaar, de bewoner krijgt elders opvang. Niemand raakte gewond.