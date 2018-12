Huis onbewoonbaar na brand in Ichtegem

Zondagavond, even voor 19u, is brand uitgebroken in een woonhuis in de Diksmuidebaan in Ichtegem. De weg was tot 22u30 afgesloten vanaf kruispunt N33 tot aan De Reiger. De oorzaak van de brand is wellicht een kortsluiting.

De bewoners -een man en zijn vrouw - waren thuis toen de elektriciteit met een luide knal uitviel. De man ging de storing zoeken aan de zekeringkast maar kreeg het probleem niet meteen opgelost. Hij ging vervolgens de straat op om na te zien of ook daar de elektriciteit uitgevallen was, maar dat bleek niet het geval. Eens terug binnen zag hij door het kattenluikje van de aanbouw licht. Hij opende de deur en zag een vlammenzee.

Hij probeerde in eerste instantie de brand zelf nog te blussen maar dat was onbegonnen werk. Hij verwittigde vervolgens de brandweer en nam wat spullen mee naar buiten. Ook zijn wagen kon hij nog uit de garage rijden.Ter plaatse kon de brandweer het voorste gedeelte van het huis vrijwaren van de vlammen, maar de schade binnen is toch groot. De man en zijn vrouw zijn aangeslagen maar niet gewond.

D e oorzaak van de brand is een vermoedelijke kortsluiting aan de koelkast of diepvries. Het huis is wel onbewoonbaar. De bewoners kunnen bij vrienden terecht. Volgens brandweerkapitein Alain Crombé hebben de bewoners veel geluk gehad. “Had dit op een nachtelijk uur gebeurd was de tol vermoedelijk veel hoger. Nu waren de bewoners waker maar in je slaap ruik je niet en wordt je dus ook niet waker. Daarom is een rookmelder, op plaatsen waar electro toestellen staan zeker geen overbodige luxe en kan het levens redden.“