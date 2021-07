Vanochtend vroeg is brand uitgebroken in een rijhuis langs de Koningin Astridlaan in Sint-Michiels Brugge.

Het waren de bewoners die alarm sloegen. Bij aankomst van de brandweer was de brand, die achteraan de woning in de keuken ontstond, reeds uitslaand. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon de aanpalende huizen vrijwaren. De keuken is compleet vernield en het huis is onbewoonbaar verklaard. De drie mensen in het huis werden naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze wat rook hadden ingeademd.