Gisteravond rond 19u5 is brand uitgebroken in een rijwoning langs de Demeesterstraat in Zwevegem. De Roemeense bewoonster (40) en haar 7-jarige dochter waren thuis maar konden zich tijdig uit de voeten maken.

De brandweer van de zone Fluvia was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. “De brand had intussen aanzienlijke schade aangericht. Zo goed als de volledige elektriciteitskast is weggebrand, terwijl er ook elders in de woning heel wat rook- en roetschade is,” zegt brandweerofficier Luc Vancauwenberghe.

Hoe de brand precies ontstond, is momenteel niet duidelijk, maar hij is zeker niet aangestoken. De rijwoning is onbewoonbaar.