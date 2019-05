In de Meiboomstraat in Zwevezele is vanmorgen een woning deels ingestort nadat een wagen erop is ingereden.

De schade is enorm, want bijna de volledige voorgevel is weg. Als bij wonder vielen er geen slachtoffers. Het bejaarde koppel dat in het getroffen huis woont, komt met de schrik vrij en kan voorlopig ergens anders terecht. De bestuurder van de wagen was lichtgewond.