De woning waar gisteren een explosie plaats vond in Ieper, is afgelopen nacht afgebroken.

Het huis in de Polenlaan was onbewoonbaar verklaard, de bewoonster kon ternauwernood aan erger ontsnappen. Ook een arbeider van Telenet die in de onmiddellijke buurt aan het werk was, liep verwondingen op. Het huis is door de knal onstabiel geworden. De bewoonster kan voorlopig terecht bij familie.

