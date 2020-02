Wie vorig jaar een huis kocht in Brugge betaalde daar gemiddeld zes procent meer voor dan in 2018. En die stijging is groter dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen.​

In Brugge betaalde je vorig jaar gemiddeld net geen 300.000 euro voor een huis. Voor een appartement was dat bijna 240.000 euro. De vraag naar woningen in Brugge blijft wel stijgen. Ook opvallend: in onze provincie is bijna één derde van de kopers ouder dan 50 jaar. En dat zijn er een pak meer dan in de andere provinciehoofdsteden.