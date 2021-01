Huidige maatregelen onderwijs tot krokusvakantie van kracht

Om in geval van een verslechtering van de situatie snel te kunnen ingrijpen, zal de expertengroep GEMS een plan B voorleggen met een breed pakket aan maatregelen in alle geledingen van de samenleving, inclusief onderwijs. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na overleg met virologen en de onderwijspartners. "Ik wil dat de scholen maximaal openblijven, ook al is dat in onze buurlanden niet het geval", zegt Weyts.

In samenwerking met de CLB's en Rode Kruis Vlaanderen is het onderwijs zelf gestart met de organisatie van sneltesten. Zo kunnen de hoogrisicocontacten van een besmet persoon veel sneller getest worden. Deze sneltesten zullen verder uitgerold worden over heel Vlaanderen.

Als de situatie verslechtert, dan moeten we snel kunnen ingrijpen, klinkt het. De groep van experts voor de managementstrategie van COVID-19 (GEMS) werkt daarom een Plan B uit met een breed pakket maatregelen voor alle geledingen van het maatschappelijk leven - inclusief onderwijs, maar niet beperkt tot onderwijs.