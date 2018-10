Hugo Coveliers moet parkeerboetes niet betalen

Dat schrijven verschillende kranten. Coveliers kreeg een stapel parkeerboetes omdat hij als tweedeverblijver zijn auto parkeerde op plaatsen die voorbehouden zijn voor inwoners. Volgens hem was het nieuwe parkeerplan discriminerend voor tweedeverblijvers en dus trok hij naar de rechtbank. Het gevolg is dat hij zijn boetes, goed voor zowat 4.000 euro niet moet betalen. De Antwerpenaar heeft al jaren een tweede verblijf in het centrum van Brugge. De stad zal het er niet bij laten en gaat in beroep tegen het vonnis.