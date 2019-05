Howest werkt mee aan bestrijding cyberaanvallen

Gisteren werd er in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die de Europese NIS Cybersecurity-richtlijn omzet in Belgische wetgeving. Daarin staat dat bedrijven die vitale diensten leveren (energieproducenten, drinkwaterleveranciers, luchthavens, ...) en aanbieders van digitale diensten (cloudapplicaties en webplatformen) verplicht worden om een cyberaanval onmiddellijk te melden. Ook moeten ze netwerkschema's indienen bij het Centrum voor Cybersecurity (CCB).

Proeftuin

Eén van de personen die nauw betrokken was bij deze omzetting, is Kurt Callewaert. Hij is docent en bezieler van de Howest-onderzoeksgroep rond cybersecurity. Howest is trouwens al langer bezig met cybersecurity: onlangs opende de hogeschool de industrie 4.0-proeftuin 'Innovatieve cyberbeveiligingen voor Industrie 4.0'.

Bewustmaking

Deze proeftuin wordt gesteund door de Vlaamse overheid en vormt de komende 3 jaar het aanspreekpunt voor bedrijven die een cyberveiligheidsbeleid willen opstellen. "Onder meer door het organiseren van workshops, infosessies en demo’s op maat van verschillende doelgroepen, willen we iedereen bewust maken van de noodzaak om werk te maken van cyberveiligheid", vertelt Kurt Callewaert.