Howest traceert contacten met QR-code

Hogeschool Howest heeft een eigen opsporingssysteem op haar campussen in Brugge en Kortrijk. Het werkt via een QR-code.

Mocht er een student besmet geraakt zijn met het coronavirus, dan wil de hogeschool snel weten met wie hij of zij kort geleden nog contact had. Daarom hangen er op de campussen in Brugge en Kortrijk overal QR-codes. Wanneer studenten een bepaald lokaal binnengaan, scannen ze die code. Zo krijgt de hogeschool Howest overzicht wie samen in dezelfde ruimte zat.

Bij een positieve coronatest bij iemand kan Howest snel de contacten in kaart brengen en mensen in afzondering brengen voor ze verdere besmetting veroorzaken.