Howest pakt uit met allereerste Insta-Question Day

De Insta-Question Day is een van de innovaties waarmee Howest de laatstejaarsstudenten ook in coronatijden wil helpen bij hun studiekeuze.

Inspelen op uitzonderlijke situatie

De paasvakantie is traditioneel een moment waarop veel laatstejaarsstudenten een versnelling hoger schakelen in het maken van hun studiekeuze. “Die studiekeuze maken was al niet eenvoudig, en in deze coronatijden is dat wellicht nog net iets meer het geval. Nu een opendeurdag op onze campussen geen optie is, heeft onze hogeschool alvast een aantal alternatieven opgezet om jongeren te helpen beslissen.

Daar is de Insta-Question Day van vandaag een van”, legt algemeen directeur Lode De Geyter uit. “Onze website howest.be bevat weliswaar heel wat informatie over de verschillende opleidingen, maar de tijd dat we enkel via de site, brochures en mail informeerden, ligt al een tijdje achter ons. Vandaag zetten we ook volop in op sociale media om onze doelgroep te bereiken.”

Via het Instagram-kanaal @howestbe konden studenten tussen 10 uur en 16 uur reageren op de Insta-tegel van de opleiding(en) van hun voorkeur en kregen ze nagenoeg meteen een antwoord. Het initiatief slaat duidelijk aan, want net na de middag waren voor bepaalde richtingen al een vijftigtal reacties binnengelopen.

Online infodag op 9 mei

Door de huidige situatie valt overigens ook de Howest-infodag van 9 mei in het water. “Geen bezoek aan de campussen dus, geen face-to-facegesprekken met lectoren of studenten en geen extra uitleg over opleidingen waartussen studenten nog twijfelen. Ook daar hebben we met de online infodag op dezelfde datum inmiddels een alternatief voor klaarstaan”, legt Lode De Geyter uit.

Die digitale infodag wordt eveneens een primeur. Op de specifieke webpagina’s die voor elke Howest-opleiding worden opgezet, zullen studenten de mogelijkheid krijgen om al hun vragen rechtstreeks te stellen aan studenten, lectoren en opleidingscoördinatoren. Via de chat, per e-mail én per telefoon.

Wie het volledige programma van de online infodag wil ontvangen, kan zich nu al aanmelden op www.howest.be/online-infodag. Die registratie is niet verplicht, maar zo kunnen studenten vooraf alle info al eens doornemen en eventuele vragen voorbereiden.