Howest opent virtual reality speelterrein

In The Level op Kortrijk Weide opent The Park overmorgen een nieuw virtual reality speelterrein. Het is al het vierde, na Antwerpen, Gent en Hasselt. Je kan er games in virtual reality spelen.

In Kortrijk zal The Park samenwerken met hogeschool Howest, meer bepaald met de docenten en studenten van de bacheloropleiding ‘Digital Arts & Entertainment’. De studenten zullen een leslokaal in de speelzaal krijgen. Het nieuwe park is dus niet enkel een ruimte voor entertainment, maar ook een innovatiecentrum.

Lode De Geyter, CEO van Howest: "De directe aanwezigheid van The Park en de toegang tot zowel de technologie als de knowhow en de data van The Park levert een enorme meerwaarde op voor het uittesten van nieuwe gameconcepten die gericht zijn op andere doelgroepen dan de gebruikelijke shootergamers".

The Park opende de eerste venue in de zomer van 2018 in Antwerpen en mocht haar eerste levensjaar afsluiten met mooie resultaten die boven de verwachtingen lagen: meer dan 50.000 bezoekers, een gevarieerd publiek, de opening van twee nieuwe parken in Gent en Hasselt en een gemiddelde klantenscore van 9,1 op 10.