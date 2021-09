Howest opent academiejaar met tien procent meer studenten

Het aantal inschrijvingen bij Howest is met tien procent gestegen. Bij de bacheloropleidingen zijn vooral IT en technologische opleidingen populair, maar ook die in de gezondheidszorg. Opvallende daler is de lerarenopleiding. Het academiejaar bij Howest is officieel geopend.

Howest biedt 36 opleidingen aan en die hebben alvast heel wat studenten kunnen overtuigen. Tot tien procent meer zelfs. Daarmee rondt Howest de kaap van 9.000 studenten. (lees verder onder de foto)

Opvallend is de gedaalde interesse voor de lerarenopleiding. Howest heeft tot een kwart minder inschrijvingen. Andere opleidingen zitten dan weer stevig in de lift: alles rond informatica, bedrijfsmanagement, of programmeren. En mogelijk heeft de coronacrisis er iets mee te maken, maar ook verpleegkunde noteert een derde meer studenten.

Nieuwe opleidingen

Hogeschool Howest heeft dit jaar ook enkele nieuwe opleidingen. Zoals een graduaat transport en logistiek en maatschappelijk werk, maar ook het postgraduaat Digitale Didactiek voor leerkrachten in Brugge. De interesse is groot en ook dat heeft allicht te maken de coronacrisis, zegt coördinator Griet Bogaert: "De inzet van de opleiding is kijken hoe je het digitale kan zien als iets wat het lesgeven versterkt, niet als iets wat er ook nog bijkomt." (lees verder onder de foto)

Howest heeft het academiejaar officieel geopend, de lessen starten ook met een min of meer normale situatie: zowat alle lessen gaan weer door op de campus.