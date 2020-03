Howest ontwikkelt e-cursus Covid-19 voor zorgverleners

Daarin worden tientallen praktische tips gebundeld zoals hoe veilig een mondmasker gebruiken en hoe een kamer van een besmette patiënt betreden. De cursus biedt ook een antwoord op een aantal andere praktische vragen op handelingen die zorgverleners dagelijks uitvoeren.

Paul Cappelier, zelf lesgever en voorzitter van de Belgische federatie voor zorgkundigen kaartte de nood aan dringende praktijktips voor professionals in de woonzorgsector aan. “Veel medewerkers zijn onzeker omdat ze niet weten hoe ze op een veilige manier kunnen blijven werken als ze met patiënten met Covid19-besmetting worden geconfronteerd.”

Laagdrempelig

Veerle Coupez, onderzoekscoördinator en lector ouderenzorg aan Howest, ontwikkelde de online e-course samen met collega's. “We hebben niets nieuws ontwikkeld, maar alle nuttige knowhow die we voorhanden hadden verzameld en verwerkt. Omdat er momenteel zoveel tips en filmpjes circuleren, vonden we het nuttig om alle tips op een duidelijke en laagdrempelig mogelijke manier te verwerken.” Professionals uit de radio- en televisiesector realiseerden in een recordtempo de begeleidende video’s.

De cursus vind je op de website van Howest.