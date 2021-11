Howest naar afstandsonderwijs vanaf maandag

"Het is helaas duidelijk dat de coronacijfers de verkeerde kant uitgaan. Als hogeschool nemen we daarom nu reeds onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op. We schakelen vanaf maandag 29 november 2021 opnieuw meer over naar afstandsonderwijs en telewerk", zegt Howest. De regeling geldt alvast tot aan de wintervakantie.

Dit is de concrete regeling:

• Alle praktijkgerichte activiteiten kunnen doorgaan op de campus, zo lang dit corona-veilig kan gebeuren (voldoende afstand, halve bezetting lokalen indien mogelijk, mondmaskerplicht, handhygiëne, …)

• Theorielessen verlopen online (indien mogelijk).

• Stages: werkregeling op de stageplaats is van toepassing.

• Waar mogelijk wordt van thuis gewerkt.