Howest lanceert nieuwe bacheloropleiding: Built Environment

En daar gaat het ook over: wie afstudeert zal bij gemeenten of projectontwikkelaars bouwprojecten begeleiden van A tot Z, met de uitdagingen van vandaag. Zoals de waterhuishouding, de mobiliteit en de klimaatnormen.

De opleidingscampus De Penta is een mooi voorbeeld van zo'n project, zegt Howest: het gebouw is ingewerkt in de omgeving, loopt zelfs een stuk onder het park door. En de nieuwe opleiding komt voor een stuk ernaast: bij het vroegere Magdalenazwembad.

"De wereld wordt complexer en we zien dat we vandaag minder specialisten nodig hebben, maar generalisten. Die moeten er kunnen in slagen om processen in goeie banen te leiden van het eerste idee tot de realisatie", klinkt het bij Wout Maddens, schepen van stadsvernieuwingsprojecten in Kortrijk.

Built Environment is de eerste opleiding in zijn soort in Vlaanderen.