Howest kan toch starten met bouw van nieuwe campus in Brugge

Hogeschool Howest kan nu toch beginnen met de bouw van haar nieuwe campus in Brugge. De vzw Bescherm Bomen en Natuur heeft haar beroep ingetrokken, in ruil voor een aantal aanpassingen.

De eerstesteenlegging voor de nieuwbouw van hogeschool Howest, in Brugge, moest uitgesteld worden. Er was een klacht bij het Vlaams Departement Omgeving. De locatie, aan de achterzijde van het Brugse station, zou watergevoelig zijn. Dat zei de vzw Bescherm Bomen en Natuur, die de klacht indiende. De stad en de hogeschool starten daarop overleg met de vzw om tot een vergelijk te komen. En dat heeft dus zijn vruchten afgeworpen.

De hogeschool moet wel wat toegevingen doen. De geplande campus zal vijftien procent kleiner zijn. En het Moerasbos blijft gevrijwaard. Er wordt een bijkomend stukje natte natuur aangelegd en er zijn ook aantal bomen die niet gekapt zullen worden op de toekomstige parking.

Als alles volgens plan verloopt, zal Howest de nieuwe campus in 2024 kunnen openen. Deze maand al beginnen de voorbereidende werkzaamheden, in september organiseren we een formele eerstesteenlegging.”