Houthulstenaar opent oorlogsmuseum met collectie uit zijn kinderjaren

Op veel plaatsen was het verzet tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog groot. Ook in Houthulst, dat wel eens klein Engeland genoemd werd. Dat is ook de naam van een nieuw oorlogsmuseum in de gemeente.

Het nieuwe oorlogsmuseum in de Molenweg in Klerken is een initiatief van een inwoner, die al sinds zijn kindertijd ervan droomt om zijn eigen museum te openen. "Houthulst was bekend voor het verzet. Vandaar de naam Klein Engeland. Omdat er zoveel Engelsgezinde mensen waren. Het was vooral onder impuls van de toenmalige burgemeester Hubert Degroote dat het verzet kon groeien in de streek", zegt Brecht Schotte.

Interviews en persoonlijke verhalen

In 'Klein Engeland' brengt hij het verhaal van het verzet tegen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eerste verhalen hoort Brecht als kleine jongen van zijn grootvader.

Hij wil er meer over weten en interviewt later honderden mensen. Persoonlijke verhalen zoals dat van geheim agent Jean Cornez. "In Engeland leert hij een meisje kennen waar hij verliefd op wordt. Hij belooft met haar te trouwen, maar wil eerst zijn missie volbrengen. Hij wordt gedropt boven België, gaat aan de slag als geheim agent, maar wordt opgepakt en doodgeschoten."

Kinderverzameling

Brecht heeft vijf jaar aan het museum gebouwd. De collectie heeft hij sinds zijn kinderjaren verzameld.

Niet enkel het verzet, maar ook de collaboratie met de Duitse bezetter komt in het museum aan bod. "Ik wil vooral aantonen dat keuzes maken in die tijd niet gemakkelijk was en dat het gevolgen heeft voor latere generaties."

Het museum opent vrijdag 8 juli en is tot 22 juli elke dag open. Daarna elke eerste zondag van de maand.