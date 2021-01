Houthulst: spoedoverleg uitbraak Britse variant

Tijdens het overleg moet blijken welke extra maatregelen moeten worden getroffen, onder meer in de scholen. Bij het overleg zijn ook de burgemeester van Diksmuide, de provinciegouverneur, het CLB en het Agentschap Zorg en Gezondheid aanwezig.

Voorlopig concentreert de uitbraak van de Britse variant in Houthulst zich in woon-zorgcentrum De Groene Verte. Daar zijn twee derde van de bewoners en een derde van het personeel besmet.

Burgemeester Hindryckx diende daarom vrijdag een aanvraag in bij Defensie voor extra medisch personeel voor het wzc. Vandaag werd bevestigd dat het wzc vanaf dinsdag kan rekenen op twee extra personeelsleden van Defensie.

Twee extra besmettingen

In het woonzorgcentrum zijn maandag twee extra besmettingen gemeld, vandaag worden bewoners opnieuw getest. Verder zijn er ook acht besmettingen in een voorziening voor personen met een handicap. Momenteel wordt onderzocht of het daar ook om de Britse variant gaat.

In de rest van de gemeente steeg het aantal besmettingen in een week van 8 naar 53. Afgelopen weekend werden al alle sociale activiteiten in de West-Vlaamse gemeente verboden. Enkel scholen en kinderopvang mochten nog openblijven.

Scholen dicht?

Vanmiddag wordt onder meer besproken of ook de scholen moeten sluiten. "Voorlopig is daar geen sprake van een uitbraak maar dat willen we wel vermijden. Persoonlijk ben ik voorstander van een code rood voor de scholen maar ik wacht het overleg en de adviezen af", zegt burgemeester Joris Hindryckx.

Omdat heel wat jongeren uit Houthulst naar de middelbare school in Diksmuide gaan, wordt overwogen om daar een sneltestcentrum in te richten.

Politie controleert quarantaine

Verder wordt de politie ingezet om steekproefsgewijs de quarantainemaatregel te controleren. Dat gebeurt zowel in Houthulst als in Diksmuide en Lo-Reninge.

"We zien dat de mensen de raad om binnen te blijven opvolgen. De straten in Houthulst zijn leeg. Mensen weten dat ze controle kunnen krijgen en dat de situatie ernstig is", aldus Hinderyckx.

