Houthulst krijgt in deze legislatuur een nieuwe bibliotheek. Dat is nodig omdat de diensten van het OCMW hun intrek zullen nemen in de huidige bib.

De nieuwe bib is gepland op de site van de vrijetijdscampus, die vorig jaar in oktober open ging. De gemeente investeert 1 miljoen euro in de nieuwe bibliotheek. Meteen één van de grootste investeringen uit het meerjarenplan, samen met de aanpak van de Jonkershovestraat. Daar komt er in 2023 een bewonersparking en de kasseien zullen er verdwijnen.