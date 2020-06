In Houthulst is het startschot gegeven voor de bouw van een nieuw bedrijventerrein voor lokale ondernemers. Er komt zowel een kmo-park als industriegrond.

Dat de interesse groot is, blijkt uit de eerste verkoopcijfers: liefst 60 procent van de industriegrond is al verkocht. Voor de lancering moest projectontwikkelaar Global Estate Group uit Oostkamp de site van ruim 6 hectare eerst onderwerpen aan een heuse bomdetectie en een archeologisch onderzoek. De omgeving kwam tijdens de Eerste Wereldoorlog namelijk zwaar onder vuur te liggen. Nu er groen licht is, kunnen de bouwwerken echt van start gaan.