Houten vissersschip Nostalgie maakt laatste zeetocht

Het vissersvaartuig is bijna 60 jaar oud en het laatste houten vaartuig van de Belgische vissersvloot. Er is nagenoeg geen comfort aan boord, geen toilet, geen verwarming. De huidige eigenaars hebben dan ook een ander vaartuig gekocht. Sam Zwertvaegher: "We hebben er wel een mooie tijd op gehad, maar je moet kunnen afsluiten en openstaan voor iets nieuws. We hopen dat het niet gesloopt wordt, dat het nog een aantal jaar zichtbaar is voor toeristen of zo".

Vangstrechten

Reder Eddy Cattoor neemt het houten vaartuig over en tegelijk ook de vangstrechten. Eddy Cattoor: "Ik heb een klein beetje vangstrechten te weinig. Die jongens hier waren op zoek naar iemand die dat schip wilden kopen met vangstrechten. Ik mag de vangsrechten samenvoegen, nu eerst met de Zeebrugge 90 en vanaf volgend jaar met mijn nieuw schip de Z.91". In Oostende krijgt de Nostalgie een opknapbeurt, misschien wordt het een museumstuk of kan het gebruikt worden voor de sportvisserij.

De beroepsvisserij kent ondertussen heel zware tijden door de lage visprijzen. De brandstof is wel een stuk goedkoper en dat compenseert een beetje. Maar lang mag de situatie voor de vissers niet meer duren.

Lees ook: