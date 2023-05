"Hou schapen, kippen en kleine dieren 's nachts binnen": wolf in Westhoek

Of de wolf nog in de omgeving van Poperinge is, is niet duidelijk.

"Wolf zal niet blijven"

Zeker is dat de wolf alleen is, hoogstens twee jaar oud en wellicht uit Noord-Frankrijk West-Vlaanderen is binnen gekomen. Maar of de wolf zal blijven?

"Die kans acht ik eigenlijk heel klein", zegt Jan Loos van Welkom Wolf.

"West-Vlaanderen mag dan mooi zijn, zeker het West-Vlaamse heuvelland en omgeving mag een mooie streek zijn, voor een wolf is dit geen geschikt leefgebied. Wolven hebben een enorme ruimtebehoefte. Als je bijvoorbeeld bedenkt dat in Noord-Limburg één roedel wolven meer dan de helft van de provincie bestrijkt, dan kan je je wel voorstellen dat zelfs de helft van West-Vlaanderen geen bruikbaar biotoop is voor een wolf."

(lees verder onder de foto)

"Neem voorzorgen"

En toch zou het kunnen dat de wolf hier een aantal weken blijft. En die moet natuurlijk eten, reeën bijvoorbeeld. Al staan er ook andere dieren op het menu.

"Voor de mens is de wolf totaal ongevaarlijk maar kleinveehouders, houders van schapen, geiten, alpaca's, lama's, misschien zelfs pony's en dat soort zaken, die moeten echt wel voorzorgen nemen zolang die wolf hier rondhangt, die kan hier een tijdje kamperen. En dan is het toch wel raadzaam die dieren 's nachts op te hokken."

"Er komen nog wolven"

Wat schrikdraad hangen boven en onder de omheining kan al wonderen doen. Maar hoe dan ook houden we maar beter rekening met de wolf, ook in West-Vlaanderen.

"Eén ding is wel zeker, die komt. Er komt een tweede wolf, er komt een derde en een vierde. Alleen de snelheid waarmee die komen, kan je niet voorspellen. -Hoe groot is de kans dat de wolf ons nu zit te bespieden? Die lijkt me nul maar de kans dat wij de wolf gaan zien, is nog veel kleiner, daar gaan we zelfs geen moeite voor doen.

Ik zou ook de kandidaat-wolvenspotters willen oproepen om thuis te blijven, laat het dier met rust, je gaat die toch niet vinden. Het is verloren moeite, doe het niet."