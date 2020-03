In Kortrijk is het oprukkende coronavirus duidelijk te voelen in de hotelsector. Gasten annuleren hun kamer en ook veel zakenmensen stellen een hotelbezoek uit.

Sinds zondag is er een neerwaartse beweging, die ook de hoteliers in Brugge in beperkte mate voelen. In Kortrijk heeft vooral het uitstellen van Tavola, een gastronomische beurs, zijn weerslag op de hotelsector. Daar ligt de bezettingsgraad tot een derde lager.