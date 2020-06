Hotelsector reageert opgelucht na drie moeilijke maanden

Ook de hotels mogen vanaf 8 juni weer toeristen ontvangen, in eerste instantie uit het binnenland. Geen dag te vroeg, voor heel wat hoteluitbaters.

Vanaf 15 juni graan de grenzen weer open, en dan is het afwachten of ook de buitenlandse toerist de weg naar pakweg Brugge weer zal vinden. De hotelsector heeft er in ieder geval nog nooit zo slecht voorgestaan, klinkt het. Steunmaatregelen zullen sowieso nodig zijn.

Wij keken samen met de voorzitter van de vereniging van hotels uit de regio Brugge naar de persconferentie van de veiligheidsraad. Hij reageert vooral opgelucht, na drie moeilijke maanden. Al blijft het moeilijk, omdat er geen grote evenementen worden georganiseerd: "De horeca is wel weer open, maar grote evenementen zijn er nog niet en dus zal de sector alles uit de kast moeten halen om toeristen naar hier te halen. Want nooit eerder was de situatie zo slecht."